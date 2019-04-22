В Грузии протестующие столкнулись с полицией: есть пострадавшие

Иллюстративное фото: EPA

Вчера, 21 апреля, в Грузии более 40 человек пострадали в ходе столкновений полиции с протестующими в Панкисском ущелье. Об этом заявил директор Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи Автандил Талаквадзе, передает Новости-Грузия.

"В настоящее время наши экипажи обслуживают более 40 пациентов. Из них 20 – это правоохранители, которые помещены в реферальную больницу Телави, еще восемь – в клинику Камбарашвили. У них отмечаются поверхностные травмы, проводятся диагностические исследования. В реферальную больницу Телави также доставлен один местный житель", - отметил Талаквадзе.

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Среди пострадавших, которым потребовалась медицинская помощь, есть журналисты. По словам Талаквадзе, некоторые участники протестной акции обратились в больницу райцентра Ахмета.

Около 300 жителей Панкисского ущелья сегодня утром собрались у села Биркиани на акцию против строительства малой ГЭС на реке Алазани.

Между участниками акции и полицией периодически происходили столкновения. Манифестанты кидали в силовиков палки и камни. В ответ полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули.

Жители опасаются, что строительство ГЭС отрицательно скажется на окружающей среде, и они будут вынуждены покинуть свои дома. Власти заявляют, что ГЭС мощностью 5 мВт, не может негативно воздействовать на окружающую среду и создать какие-либо угрозы для местных жителей.

После переговоров с участниками акции Гахария отозвал спецназ и заявил, что строительство ГЭС начнется только в случае согласия 90% населения.

20 апреля в Париже более 125 человек арестовали во время акций протеста так называемых "желтых жилетов", выступавших изначально против повышения тарифов на топливо.