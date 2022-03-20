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В Харьковской области исчез украинский гуманитарный конвой – глава ОГА

Цей матеріал також доступний українською
20.03.2022, 21:10
В Харьковской области исчез украинский гуманитарный конвой – глава ОГА - Фото
Иллюстративное фото эвакуационных колонн (Фото: Олег Синєгубов/Telegram)

Украинский гуманитарный конвой, шедший во временно оккупированный Волчанск (Харьковская область), перестал выходить на связь. Его местонахождение неизвестно, сообщил в Telegram глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Эта гуманитарная колонна может быть под контролем российских оккупантов, говорит Синегубов со ссылкой на данные GPS. В ее составе – грузовики, автобусы и кареты скорой помощи, добавил он. Также оккупанты сорвали "зеленые коридоры", говорит председатель ОГА.

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По его словам, также россияне готовились расстрелять конвой с гуманитарной помощью и каретами "скорой", который шел в Малую Рогань. Из-за этого конвой разгрузили в другой точке, уточнил он.

Ситуация в области

Ночью оккупанты пытались продвигаться к Дергачам и Изюму: были разбиты, говорит Синегубов. Харьков – под полным контролем Украины, защитники города удерживают позиции, добавил он.

Александр Мясищев
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гуманитарный конвой российское вторжение зеленый коридор
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