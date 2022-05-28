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В Хельсинки зашли четыре корабля НАТО

Цей матеріал також доступний українською
28.05.2022, 23:36
В Хельсинки зашли четыре корабля НАТО - Фото
Флаг НАТО (фото - ЕРА)

В Хельсинки зашли четыре военных корабля НАТО. В ВМС Финляндии считают это явным знаком поддержки, которая способствует укреплению обороноспособности страны. Об этом сообщает Yle.

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Речь идет о кораблях США, Германии и Франции. Корабли США и Германии возвращаются с учений в Балтийском море.

В ВМФ Финляндии констатируют, что интерес к их стране возрос. Визиты рассматриваются как знак поддержки Финляндии, которая подала заявку на членство в НАТО.

"Да, мы так это понимаем, интерес к Финляндии просто огромный. Мы очень ценим тот факт, что эти корабли зашли сюда, в Хельсинки", – сказал командир эскадрильи ВМС Юсси Ямсен.

Вчера министерство обороны заявило, что Финляндия увеличивает свое участие в международных военных учениях. До конца года запланировано 20 новых тренировок и учений.

Новые учения являются частью подготовки к периоду неопределенности между подачей заявки в НАТО и одобрением членства, говорит министр обороны Финляндии Антти Кайкконен.

По его словам, военно-морские визиты были согласованы еще до подачи заявки в НАТО, но движение военных кораблей в финских территориальных водах подает сильный сигнал.

"Это показывает, что у нас хорошие партнерские отношения в мире, и мы активно сотрудничаем в сфере обороны", – сказал Кайкконен.

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Вадим Ребрина
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