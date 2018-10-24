В Иерусалиме поддержали автокефалию Украинской церкви - СМИ

Иерусалимская церковь встала на сторону Константинополя в споре с РПЦ по поводу создания в Украине автокефальной поместной церкви. Об этом сообщает Orthodoxia.info.
Как передает греческое издание, за вечерним богослужением, которое прошло в Стамбуле, в храме Иерусалимского патриархата, архиепископ Нектарий лично передал Вселенскому патриарху Варфоломею письмо от предстоятеля Иерусалимской церкви патриарха Феофила с прошением святого мира.
Отмечается, что жест патриарха Феофила имеет глубокий символический посыл: святое миро, как и таинство евхаристии, в Православии считается символом объединения Церквей.
Патриарх Варфоломей, со своей стороны, отметил роль Иерусалимской Церкви при принятии разного рода решений Константинополем, особенно когда речь заходила о "будущем православного мира", пишет издание.
"Мы - одно тело Христово. Наша сила - в единении", - подвел черту Константинопольский патриарх.
Ранее сообщалось, что РПЦ шантажирует Иерусалимский патриархат приостановкой служений в храме Гроба Господня в случае, если они захотят поддержать решение Константинополя об автокефалии для Украины.