В Иерусалиме поддержали автокефалию Украинской церкви - СМИ

Иерусалимский патриарх Феофил III (скриншот из видео)

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Иерусалимский патриарх Феофил передал письмо Варфоломею с прошением мира - это символ единения Церквей, сообщают греческие медиа

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Иерусалимская церковь встала на сторону Константинополя в споре с РПЦ по поводу создания в Украине автокефальной поместной церкви. Об этом сообщает Orthodoxia.info.

Как передает греческое издание, за вечерним богослужением, которое прошло в Стамбуле, в храме Иерусалимского патриархата, архиепископ Нектарий лично передал Вселенскому патриарху Варфоломею письмо от предстоятеля Иерусалимской церкви патриарха Феофила с прошением святого мира.

Отмечается, что жест патриарха Феофила имеет глубокий символический посыл: святое миро, как и таинство евхаристии, в Православии считается символом объединения Церквей.

Патриарх Варфоломей, со своей стороны, отметил роль Иерусалимской Церкви при принятии разного рода решений Константинополем, особенно когда речь заходила о "будущем православного мира", пишет издание.

"Мы - одно тело Христово. Наша сила - в единении", - подвел черту Константинопольский патриарх.

Ранее сообщалось, что РПЦ шантажирует Иерусалимский патриархат приостановкой служений в храме Гроба Господня в случае, если они захотят поддержать решение Константинополя об автокефалии для Украины.