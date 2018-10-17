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17.10.2018, 08:37

РПЦ шантажирует Иерусалимский патриархат из-за Украины

РПЦ шантажирует Иерусалимский патриархат из-за Украины - Фото
Храм Гроба Господня (фото — naumenko-ua.livejournal.com)

По словам игумена Никона, если Иерусалим станет на сторону Вселенского патриарха Варфоломея I в вопросе Украины, "это будет продолжение скандала"

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Русская православная церковь шантажирует Иерусалимский патриархат угрозами о приостановке служений в их кафедральном соборе, если они захотят поддержать решение Константинополя об автокефалии для Украины. О таких условиях из Москвы пишет российское издание Сноб, ссылаясь на заявление игумена Никона.

По словам священнослужителя РПЦ, пока что Иерусалимский патриархат никак не реагировал на решение минского синода РПЦ о прекращении евхаристического общения с Вселенским патриархатом.

Но если Иерусалим станет на сторону Варфоломея I, "это будет продолжение скандала". И тогда, полагает секретарь Русской духовной миссии в Иерусалиме, РПЦ порвет отношения и с Иерусалимской православной церковью.

Игумен Никон:

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При этом, по его словам, ситуация "не помешает верующим РПЦ присутствовать на церемонии схождения Благодатного огня", однако причащаться или служить они уже не смогут.

Считается, что Иерусалимский храм Воскресения Христова (более известный как храм Гроба Господня) стоит на том месте, где был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос.

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12 октября 2018 года Вселенский патриархат после заседания синода в Стамбуле заявил, что патриарх Варфоломей продолжает процедуру предоставления томоса об автокефалии УПЦ. Была снята анафема предстоятеля УПЦ КП Филарета и митрополита УАПЦ Макария. Решено, что Киевская митрополия была передана Московской патриархии незаконно, и теперь вернется в ведение Константинополя. РПЦ приняла решение разорвать евхаристическое общение со Вселенским патриархатом.

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Теги: храм Гроба Господня, религия, автокефалия, раскол, вселенский патриархат, шантаж, ультиматум, рпц
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