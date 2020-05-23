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В Индии 15-летняя девочка проехала с травмированным отцом 1200 км на велосипеде

В Индии 15-летняя девочка проехала с травмированным отцом 1200 км на велосипеде - Фото
Фото - IndiaAboriginal - Twitter
23.05.2020, 14:30

Девочка и ее отец преодолели 1200 км за семь дней

В Индии 15-летняя девочка Джиоти Кумари проехала с травмированным отцом Моханом Пасваном 1200 километров на велосипеде, чтобы отвезти его в родную деревню Бихар. Об этом сообщает AFP

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Из-за карантина, введенного в стране в связи с эпидемией коронавируса, у них закончились деньги. У них не было другой возможности добраться с окраин Нью-Дели в их родную деревню.

Дорога в 1200 км заняла у них семь дней. Путешествие отца и дочери попало в заголовки индийских СМИ, что привлекло внимание Федерации велоспорта Индии, которая предложила девочке опробовать свои силы в национальной команде.

"Думаю, что в ней что-то есть… этот уровень выносливости. Мы можем попробовать ее", - заявил председатель Федерации Онкар Сингх.

Иванка Трамп, дочь президента США Дональда Трампа, оценила усилия Кумари в Twitter, назвав его "прекрасным подвигом выносливости и любви".

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Владислав Сердюк
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