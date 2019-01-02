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02.01.2019, 12:58

В Индии две женщины зашли в индуистский храм: в стране протесты

В Индии две женщины зашли в индуистский храм: в стране протесты - Фото
Фото: EPA

Поступкок женщин разделил страну на два лагеря. И это на фоне грядущих выборов в Индии

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Две женщины нарушили многовековой запрет на посещение индуистского храма - это привело к протестам со стороны двух главных политических партий страны. Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что официально запрет сняли еще в августе этого года: тогда это решение поддержал Верховный суд Индии. Впрочем, в самом храме Сабаримала другого мнения - там решили придерживаться старых строгих предписаний.

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Как отмечает источник, события в Индии происходят на фоне грядущих выборов в стране.

Таким образом, левые, которые отстаивают право женщин свободно посещать индуистские храмы, оказались в невыгодном положении, ведь они попали под шквал критики со стороны ведущих индийских партий.

Сам же премьер-министр Индии Наренда Моди назвал поступок женщин “операцией атеистов по уничтожению индуистских храмов”.

Президент страны также поддержал всеобщее негодование и призвал поддержать борьбу против “попрания коммунистами веры”.

В то же время, отмечается, что в Индии не все согласны с позицией правящих кругов: тысячи женщин, в поддержку гендерного равенства, выстроились в 620 км "цепочку", которую символически назвали “женской стеной”.

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Теги: протесты, Индия, гендерное неравенство
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