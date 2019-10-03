В Индии неизвестные выкрали прах Махатмы Ганди из мемориала

Мемориал Махатмы Ганди "Бапу Бхаван" (фото - ЕРА)

В Индии из мемориала Махатмы Ганди в день 150-летия деятеля неизвестные выкрали часть его праха, оставив на стене надпись "предатель". Об этом сообщает ВВС.

Прах был украден из мемориала "Бапу Бхаван" в центральной Индии, где он хранился с 1948 года - времени убийства Ганди индуистским экстремистом.

Злоумышленники также написали на фотографиях "отца нации" в мемориале слово "предатель".

Некоторые индуистские сторонники жесткой линии рассматривают Ганди как предателя своих ценностей, потому что он выступал за единство индуистов и мусульман.

Мангалдип Тивари, смотритель мемориала, где хранился прах, назвал происшествие "позорным".

Ганди возглавил ненасильственное движение сопротивления против британского колониального правления в Индии, вдохновив людей по всему миру. Большинство индусов до сих пор почитают его как "отца нации".

В августе правительство Индии отменило особый автономный статус штата Кашмир, вызвав опасения по поводу возможной резкой реакции в единственном регионе страны, где мусульманское население составляет большинство.