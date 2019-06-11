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11.06.2019, 23:33

В Индии обнаружили обломки Ан-32, пропавшего неделю назад

В Индии обнаружили обломки Ан-32, пропавшего неделю назад - Фото
Фото: Википедия / Oleg V. Belyakov

Судьба людей, находившихся на борту самолета, пока неизвестна

Военно-воздушные силы Индии обнаружили обломки военно-транспортного самолета Ан-32, пропавшего 3 июня на северо-востоке страны. Об этом сообщает Times of India.

"Обломки пропавшего транспортного самолета ВВС Индии Ан-32 были обнаружены в Аруначал-Прадеш во вторник, через восемь дней после его исчезновения 3 июня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обломки обнаружили в 16 километрах от населенного пункта Липо и северо-восточнее Папа на высоте около 3650 метров.

Судьба людей, находившихся на борту самолета, пока неизвестна.

3 июня военно-транспортный самолет украинского производства Ан-32, который принадлежал ВВС Индии, исчез с радаров после взлета с индийского аэродрома в Джорхат. На борту судна находились 13 человек - 8 членов экипажа и 5 пассажиров.

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Теги: Индия, авиакатастрофа, самолет
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