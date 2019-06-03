Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
03.06.2019, 18:41

Пропал с радаров самолет ВВС Индии украинского производства

Пропал с радаров самолет ВВС Индии украинского производства - Фото
Ан-32 (скриншот с видео)

На борту пропавшего Ан-32 находились 13 человек

Военно-транспортный самолет Ан-32 ВВС Индии пропал с радаров после взлета с аэродрома в Джорхате. На борту было 13 человек. Об этом сообщает Times Of India.

ВВС Индии отправили на поиски Ан-32 военно-транспортные самолеты C-130J и Ан-32, а также военный вертолет Ми-17.

Издание уточняет, что на борту судна находились восемь членов экипажа и пять пассажиров.

ГП Антонов с момента присоединения к нему завода Авиант в 2009 году, построило 22 самолета.

"С 2009 года было построено и передано заказчикам четыре самолета Ан-148, шесть самолетов Ан-158, десять самолетов семейства Ан-32. Был налажен выпуск самолетокомплектов для Ан-148 для передачи партнерам по серийному производству. в настоящее время в цехах предприятия в разной степени готовности - десять самолетов семейства Ан-148 и Ан-158 ", - сказал президент госпредприятия Александр Донец.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Индия, самолет, антонов, Ан-32
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 