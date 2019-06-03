Пропал с радаров самолет ВВС Индии украинского производства

Ан-32 (скриншот с видео)

Военно-транспортный самолет Ан-32 ВВС Индии пропал с радаров после взлета с аэродрома в Джорхате. На борту было 13 человек. Об этом сообщает Times Of India.

ВВС Индии отправили на поиски Ан-32 военно-транспортные самолеты C-130J и Ан-32, а также военный вертолет Ми-17.

Издание уточняет, что на борту судна находились восемь членов экипажа и пять пассажиров.

ГП Антонов с момента присоединения к нему завода Авиант в 2009 году, построило 22 самолета.

"С 2009 года было построено и передано заказчикам четыре самолета Ан-148, шесть самолетов Ан-158, десять самолетов семейства Ан-32. Был налажен выпуск самолетокомплектов для Ан-148 для передачи партнерам по серийному производству. в настоящее время в цехах предприятия в разной степени готовности - десять самолетов семейства Ан-148 и Ан-158 ", - сказал президент госпредприятия Александр Донец.