В Индии поезд въехал в группу людей: десятки погибших

Фото: скриншот с видео

commenthover

Местные жители жгли чучела возле железнодорожных путей в честь одного из самых популярных индуистских праздников — Дашахры

обновлено

Реклама

Реклама

Вблизи индийского города Амритсар, штат Пенджаб, поезд наехал на группу людей, в результате чего погибли как минимум 50 человек. Об этом сообщает газета Economic Times.

Уточняется, что местные жители жгли чучела возле железнодорожных путей в честь одного из самых популярных индуистских праздников — Дашахры. По разным данным, на путях во время аварии находилось от 300 до 700 человек.

Издание отмечает, что они не слышали гудка приближающегося состава из-за взрывающихся петард.

Пострадавшие, число которых не называется, доставлены в больницы. Медики опасаются, что число погибших со временем может возрасти.

По информации ВВС, ранения получили около 150 человек.

Ранее в Ужгороде, в микрорайоне Радванка два вагона грузового поезда сошли с рельсов, проложенных буквально в нескольких метрах от жилых домов.