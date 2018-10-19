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19.10.2018, 18:04

В Индии поезд въехал в группу людей: десятки погибших

В Индии поезд въехал в группу людей: десятки погибших - Фото
Фото: скриншот с видео

Местные жители жгли чучела возле железнодорожных путей в честь одного из самых популярных индуистских праздников — Дашахры

обновлено
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Вблизи индийского города Амритсар, штат Пенджаб, поезд наехал на группу людей, в результате чего погибли как минимум 50 человек. Об этом сообщает газета Economic Times.

Уточняется, что местные жители жгли чучела возле железнодорожных путей в честь одного из самых популярных индуистских праздников — Дашахры. По разным данным, на путях во время аварии находилось от 300 до 700 человек.

Издание отмечает, что они не слышали гудка приближающегося состава из-за взрывающихся петард.

Пострадавшие, число которых не называется, доставлены в больницы. Медики опасаются, что число погибших со временем может возрасти.

По информации ВВС, ранения получили около 150 человек.

Ранее в Ужгороде, в микрорайоне Радванка два вагона грузового поезда сошли с рельсов, проложенных буквально в нескольких метрах от жилых домов.

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Теги: Индия, авария, жертвы, поезд, праздник
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