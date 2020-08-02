В Индии упал 70-тонный подъемный кран, придавив 11 человек - видео
02.08.2020, 10:15
Подъемный кран (Иллюстративное фото - скриншот из видео - YouTube)
В Индии упавший подъемный кран придавил 11 человек
В индийском городе Вишахапатнам упал подъемный кран, в результате чего погибли 11 человек. Об этом сообщает Синьхуа.
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Инцидент произошел 1 августа в полдень. Кран внезапно обрушился, когда около 20 рабочих монтировали конструкции и осуществляли пусконаладочные работы.
Кран придавил часть рабочих, из 11 погибших - четверо сотрудники судоверфи, остальные - рабочие фирмы-подрядчика.
JUST IN: At least 10 persons were crushed to death when a giant crane collapsed at Hindustan Shipyard limited at Visakhapatnam. More on https://t.co/X6u8VmjtSE | @SreeniExpress pic.twitter.com/eO728JvjRI— The Indian Express (@IndianExpress) August 1, 2020
- 21 октября 2019 года в США взорвали два подъемных крана. После взрыва, который поднял тучи пыли, часть одного крана осталась нависать над зданием разрушенного отеля, а другого - упала на землю.
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