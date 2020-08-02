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В Индии упал 70-тонный подъемный кран, придавив 11 человек - видео

02.08.2020, 10:15
В Индии упал 70-тонный подъемный кран, придавив 11 человек - видео - Фото
Подъемный кран (Иллюстративное фото - скриншот из видео - YouTube)

В Индии упавший подъемный кран придавил 11 человек

В индийском городе Вишахапатнам упал подъемный кран, в результате чего погибли 11 человек. Об этом сообщает Синьхуа.

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Инцидент произошел 1 августа в полдень. Кран внезапно обрушился, когда около 20 рабочих монтировали конструкции и осуществляли пусконаладочные работы.

Кран придавил часть рабочих, из 11 погибших - четверо сотрудники судоверфи, остальные - рабочие фирмы-подрядчика. 

  • 21 октября 2019 года в США взорвали два подъемных крана. После взрыва, который поднял тучи пыли, часть одного крана осталась нависать над зданием разрушенного отеля, а другого - упала на землю.
Владислав Сердюк
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