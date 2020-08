В Индии упал 70-тонный подъемный кран, придавив 11 человек - видео

В индийском городе Вишахапатнам упал подъемный кран, в результате чего погибли 11 человек. Об этом сообщает Синьхуа.

Инцидент произошел 1 августа в полдень. Кран внезапно обрушился, когда около 20 рабочих монтировали конструкции и осуществляли пусконаладочные работы.

Кран придавил часть рабочих, из 11 погибших - четверо сотрудники судоверфи, остальные - рабочие фирмы-подрядчика.

JUST IN: At least 10 persons were crushed to death when a giant crane collapsed at Hindustan Shipyard limited at Visakhapatnam. More on https://t.co/X6u8VmjtSE | @SreeniExpress pic.twitter.com/eO728JvjRI