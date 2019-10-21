В США взорвали два подъемных крана: замедленное видео разрушения

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После взрыва, который поднял тучи пыли, часть одного крана осталась нависать над зданием разрушенного отеля, а другого - упала на землю

Вчера, 20 октября, сотрудники строительной компании в Новом Орлеане на юге США не совсем удачно пытались обрушить при помощи взрывчатки два крана. Было принято решение взорвать конструкции, а не разбирать их: так выходило дешевле и безопаснее, пишет The New York Times.

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Запись в замедленной съемке:

Снос построек идет уже более недели: он начался после того, как обрушилось здание отеля Hard Rock, который строился недалеко от угла исторического французского квартала города. Оба крана были при этом сильно повреждены.

На днях террористы в Афганистана взорвали в мечети бомбу: погибли по меньшей мере 62 человека.

Видео: VOA News и WWLTV

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Теги: стройка, подрыв, подъемный кран
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