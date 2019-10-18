Мощный взрыв в мечети в Афганистане: погибли 62 человека

Фото: ЕРА

В результате взрыва бомбы в мечети в восточной афганской провинции Нангархар погибли, по меньшей мере, 62 человека, еще 36 получили ранения. Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что взрывное устройство было приведено в действие во время пятничной молитвы.

По словам очевидцев, в результате взрыва полностью разрушена крыша здания.

Пока никто не взял на себя ответственность за нападение.

Агентство отмечает, что взрыв произошел на следующий день после того, как ООН заявила, что число смертей среди гражданского населения в раздираемой войной стране за лето достигло беспрецедентного уровня. По данным организации, в период с июля по сентябрь были убиты 1174 мирных жителя.

Читайте также: Удар дрона США убил 30 работников фермы в Афганистане - Reuters