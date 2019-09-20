Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Удар дрона США убил 30 работников фермы в Афганистане - Reuters

Удар дрона США убил 30 работников фермы в Афганистане - Reuters - Фото
Фото: ЕРА
20.09.2019, 08:59

Местные чиновник говорят, что боевики ИГ часто используют с/х угодья для вербовки новых террористов. По оценкам США, таких там около 2000 лиц.

Из-за возможной ошибки разведки, которая привела к удару беспилотника США по мирным жителям в восточном Афганистане, погибли около 30 работников фермы кедровых орехов, которые отдыхали после дневного труда, и еще примерно 40 человек получили различные увечья и травмы. Об этом трагическом инциденте пишет Reuters.

Удар дрона под вечер 18 сентября должен был уничтожить убежище террористов сети Исламское государство в горном районе Вазир Танги провинции Нангархар.

Фото: ЕРА

"Работники зажгли костер и сидели вместе, когда по ним был нанесен удар", - рассказал агентству старейшина местного племени.

Владелец кедровых посадок Хайдар Хан сообщил, что около 150 рабочих были там для сбора урожая, и некоторые из них все еще числятся пропавшими без вести.

Один из выживших рассказал, что примерно 200 рабочих спали в пяти палатках у фермы, когда произошло нападение.

Фото: ЕРА

Возмущенные атакой, некоторые жители провинции требуют извинений и денежной компенсации от правительства США. Десятки местных мужчин вышли на протесты в Джелалабаде, куда доставили тела погибших.

Минобороны Афганистана и топ-чиновник США в Кабуле подтвердили удар, но не поделились подробностями о жертвах среди мирного населения.

"Нам известны утверждения о смерти некомбатантов, и мы работаем с местными чиновниками, чтобы установить факты", - сказал полковник армии США Сонни Леггетт.

Фото: ЕРА

Сюжет BBC News о ситуации после этой трагедии.

  • На прошлой неделе провалились мирные переговоры между США и Талибаном. В Афганистане уже около 40 лет идет война.

Читайте также: В Афганистане хотели взорвать президента: убили десятки человек

Напишите нам
афганистан ударный дрон нангархар
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 