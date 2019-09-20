Удар дрона США убил 30 работников фермы в Афганистане - Reuters

Фото: ЕРА

Из-за возможной ошибки разведки, которая привела к удару беспилотника США по мирным жителям в восточном Афганистане, погибли около 30 работников фермы кедровых орехов, которые отдыхали после дневного труда, и еще примерно 40 человек получили различные увечья и травмы. Об этом трагическом инциденте пишет Reuters.

Удар дрона под вечер 18 сентября должен был уничтожить убежище террористов сети Исламское государство в горном районе Вазир Танги провинции Нангархар.

Фото: ЕРА

"Работники зажгли костер и сидели вместе, когда по ним был нанесен удар", - рассказал агентству старейшина местного племени.

Владелец кедровых посадок Хайдар Хан сообщил, что около 150 рабочих были там для сбора урожая, и некоторые из них все еще числятся пропавшими без вести.

Один из выживших рассказал, что примерно 200 рабочих спали в пяти палатках у фермы, когда произошло нападение.

Фото: ЕРА

Возмущенные атакой, некоторые жители провинции требуют извинений и денежной компенсации от правительства США. Десятки местных мужчин вышли на протесты в Джелалабаде, куда доставили тела погибших.

Минобороны Афганистана и топ-чиновник США в Кабуле подтвердили удар, но не поделились подробностями о жертвах среди мирного населения.

"Нам известны утверждения о смерти некомбатантов, и мы работаем с местными чиновниками, чтобы установить факты", - сказал полковник армии США Сонни Леггетт.

Фото: ЕРА

Сюжет BBC News о ситуации после этой трагедии.

На прошлой неделе провалились мирные переговоры между США и Талибаном. В Афганистане уже около 40 лет идет война.

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