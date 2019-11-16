В Иране из-за цен на бензин вспыхнули беспорядки: фото

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По всему Ирану вспыхнули протесты после того, как правительство неожиданно объявило об ограничениях покупки бензина и повысило его цену. По меньшей мере два человека погибли, сообщает ВВС.

Цены за один день выросли примерно на 50%, поскольку субсидии на бензин были отменены. Правительство заявляет, что деньги будут использованы для выплат семьям с низким доходом.

В городе Сирджан произошли столкновения с полицией, когда демонстранты напали на склад для хранения топлива и попытались поджечь его. Один человек был убит, еще несколько получили ранения.

В нескольких городах десятки разгневанных автомобилистов блокировали дороги, оставив свои транспортные средства в пробках.

Согласно новым мерам, каждому автомобилисту разрешается покупать 60 литров бензина в месяц по 15000 риалов ($0,13) за литр. Каждый дополнительный литр стоит 30000 риалов.

Ранее водителям было разрешено покупать до 250 литров по цене 10000 риалов за литр.

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