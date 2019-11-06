Началось. Иран закачал гексафторид урана в тысячу центрифуг

Газовые центрифуги для обогащения урана в США (фото - doe.org)

В подземном ядерном центре Фордо в Иране началась закачка гексафторида урана в каскад центрифуг для обогащения. Об этом сегодня сообщило иранское госТВ, пишет местное Tasnim.

За процедурой разделения изотопов 235U и 238U методом центрифугирования наблюдают инспекторы Международного агентства по атомной энергетике.

Смотрите фото: 40 лет назад в Иране штурмовали посольство США: сегодняшние снимки

Как объяснил накануне президент страны Хасан Роухани, подача газа в центрифуги - это четвертый этап выхода Ирана из ядерного соглашения. По его словам, это, как и три предыдущих, обратимый шаг, и если США передумают рвать сделку, Тегеран сможет обернуть все вспять.

Читайте также: Иран идет ва-банк. У страны уже 370 кг высокообогащенного урана