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Началось. Иран закачал гексафторид урана в тысячу центрифуг

Началось. Иран закачал гексафторид урана в тысячу центрифуг - Фото
Газовые центрифуги для обогащения урана в США (фото - doe.org)
06.11.2019, 13:01

В 1044 центрифуги закачивается урановый газ - вскоре начнется обогащение ядерного топлива

В подземном ядерном центре Фордо в Иране началась закачка гексафторида урана в каскад центрифуг для обогащения. Об этом сегодня сообщило иранское госТВ, пишет местное Tasnim.

За процедурой разделения изотопов 235U и 238U методом центрифугирования наблюдают инспекторы Международного агентства по атомной энергетике.

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Как объяснил накануне президент страны Хасан Роухани, подача газа в центрифуги - это четвертый этап выхода Ирана из ядерного соглашения. По его словам, это, как и три предыдущих, обратимый шаг, и если США передумают рвать сделку, Тегеран сможет обернуть все вспять.

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Иран уран центрифуга
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