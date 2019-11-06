Началось. Иран закачал гексафторид урана в тысячу центрифуг

В подземном ядерном центре Фордо в Иране началась закачка гексафторида урана в каскад центрифуг для обогащения. Об этом сегодня сообщило иранское госТВ, пишет местное Tasnim.
За процедурой разделения изотопов 235U и 238U методом центрифугирования наблюдают инспекторы Международного агентства по атомной энергетике.
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Как объяснил накануне президент страны Хасан Роухани, подача газа в центрифуги - это четвертый этап выхода Ирана из ядерного соглашения. По его словам, это, как и три предыдущих, обратимый шаг, и если США передумают рвать сделку, Тегеран сможет обернуть все вспять.
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