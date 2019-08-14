Иран идет ва-банк. У страны уже 370 кг высокообогащенного урана

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У Ирана есть уже около 360-370 кг обогащенного до уровня 4,5% урана, хотя разрешенный ядерной сделкой лимит для этой ближневосточной страны на 60-70 кг меньше, причем для обогащения 3,67%. Об этом сообщил представитель Организации по атомной энергетике Ирана Бехруз Камалванди, пишет Tehram Times.

"Объемы нашего урана быстро растут", - заявил он.

Ранее в Иране анонсировали поэтапное повышение степени обогащения до 20%.

Справка. Уран-235 применяют как топливо в реакторах и как боевую часть в ядерном оружии, а уран- 238 используется для производства плутония-239 для реакторов и ЯО. В Украине уран добывают и перерабатывают на Восточном горно-обогатительном комбинате в Желтых Водах.

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