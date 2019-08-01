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США "забанили" у себя главу МИД Ирана, тот иронизирует в Twitter

США "забанили" у себя главу МИД Ирана, тот иронизирует в Twitter - Фото
Мохаммад Джавад Зариф (фото - ЕРА)
01.08.2019, 10:57

Санкции запрещают лицу въезд в США или транзитные поездки через их территорию. Однако у Зарифа остается иммунитет для поездок в штаб-квартиру ООН.

Соединенные Штаты "сделали резкий и драматический шаг" - ввели персональные санкции против министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Высокопоставленный представитель администрации президента США Дональда Трампа признал, что ограничительные меры против иностранного топ-чиновника - "очевидно, весьма необычное действие", пишет агентство Голос Америки.

Вашингтон обвиняет Зарифа в том, что он "действует или претендует на то, чтобы действовать" от имени де-факто руководителя Ирана - подсанкционного аятоллы Али Хаменеи

"И сегодня президент Трамп решил, что с нас уже хватит", - заявили в Белом доме.

Министр финансов США Стивен Мнучин подчеркнул, что пока режим в этой стране "отказывает гражданам в доступе к соцсетям, министр иностранных дел Зариф распространяет пропаганду и дезинформацию по всему миру с помощью этих самых средств".

Глава иранского МИД вскоре написал в Twitter, что санкции США никак на нем или его семье не отразятся, так как у них нет собственности или интересов за пределами Ирана. "Спасибо за рассмотрение такой огромной угрозы для вашей повестки дня", - сыронизировал Зариф в микроблоге.

"Это какое-то детское поведение <...> Они (американцы) утверждали ежедневно, что "мы хотим поговорить без каких-либо предварительных условий", а затем подводят министра иностранных дел под санкции. Они утратили рациональность мышления", - заявил Зариф в эфире иранского ТВ.

Год назад Зариф отмахнулся от угроз президента США Дональда Трампа и посоветовал ему "быть осторожнее". По словам главы МИД Ирана, их народ "слышит такие угрозы уже 40 лет". Более того, министр назвал прошлые угрозы США в адрес Ирана "более цивилизованными".

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Иран мохаммад джавад зариф
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