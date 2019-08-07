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Иран показал свои высокоточные ракеты и "умную бомбу": фото

Иран показал свои высокоточные ракеты и "умную бомбу": фото - Фото
Фото: ЕРА
07.08.2019, 09:27

Военные Ирана говорят, что такие новинки отечественного ОПК "покажут мощь и достоинство" страны

Оборонно-промышленный комплекс Ирана провел презентацию двух новых моделей управляемых ракет класса воздух-воздух и корректируемой бомбы, которыми планируется оснащать боевые самолеты, вертолеты и дроны. Фото новинок показало местное госагентство IRNA.

По словам главы иранского Минобороны Амира Хатами, все эти разработки (Yasin, Balaban и бомба Qaem) - "высокоточное" оружие, причем Yasin может бить в цель на дистанции более 50 км.

Снаряды оснащены головками наведения с использованием инерциальной и GPS-навигации.

Фото: IRNA

Хатами также упомянул возможность использования этих новинок "в любых погодных условиях, днем и ночью".

20 июня 2019 года Иран сбил военный дрон США над своей территорией. Трамп написал угрожающий твит. Позднее он смягчился и заявил, что "это ошибка какого-то генерала или кого-то еще". Выяснилось, что США почти ударили ракетами по Ирану, но Трамп передумал. 18 июля США вернули долг, сбив иранский беспилотник. Ранее аятолла заверил молодежь: "увидите гибель Израиля и Америки".

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Иран ОПК ударный дрон боевая ракета амир хатами
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