По-честному. Трамп предупредил Иран о "неминуемом" ракетном ударе

Доналдьд Трамп (фото - EPA)

Руководство Ирана в ночь на сегодня, 21 июня, получило официальное предупреждение от американского президента Дональда Трампа о запланированном "ударе возмездия" по объектам на иранской территории в ответ на уничтожение беспилотника ВМС США. Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Reuters.

В сообщении Трампа, которое передали не напрямую, и даже не в Twitter, а через чиновников Омана, говорится о "неминуемом нападении" Америки. Тем не менее, президент США акцентирует внимание властей Ирана на том, что он против войны и за диалог на "различные темы". Сколько времени Трамп дал на ответ, не уточняется: речь идет о "небольшом времени".

Иранское руководство передало в Вашингтон через оманцев, что аятолла Али Хаменеи не собирается вести переговоры с Трампом, но "решит сам", когда ему покажут послание президента США.

Ракетный удар американцев по Ирану пока придержали: говорят, "в последнее мгновение" Трамп передумал.

20 июня Иран заявил, что сбил военный дрон США над своей территорией. Пентагон ответил, что патрульный БПЛА ВМС США MQ-4C Triton сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом, а Трамп написал угрожающий твит. Позднее он смягчился и заявил, что "это ошибка какого-то генерала или кого-то еще".

15 мая Иран начал выход из ядерной сделки (возобновляет работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке) и заявил, что "готов к чему угодно", а США себе войну якобы не могут позволить. Иран заявил: если что, будем топить корабли США "сверхсекретным оружием". Аятолла заверил молодежь: "увидите гибель Израиля и Америки".

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