Трамп: Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник

USS Boxer (фото - EPA)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что корабль Военно-морских сил США Boxer уничтожил беспилотный летательный аппарат Ирана над Ормузским проливом. Об этом он сказал, выступая с речью в Вашингтоне 18 июля, передает Радио Свобода.

По словам Трампа, USS Boxer уничтожил дрон после того, как летательный аппарат, угрожая судну, подлетел ближе чем на тысячу метров и проигнорировал многочисленные призывы отступить.

"Соединенные Штаты сохраняют за собой право защищать свой персонал, свои материальные средства и интересы, а также призывают все страны осудить попытки Ирана посягать на свободу судоходства и глобальной торговли", - заявил Трамп.

20 июня Иран сбил военный беспилотник США в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом. Трамп заявил, что "это было большой ошибкой". The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Трамп одобрил удар по Ирану, но передумал "в последний момент".