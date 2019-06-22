В Иране казнили бывшего чиновника за шпионаж в пользу США

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В Иране казнили бывшего сотрудника Министерства обороны по обвинению в шпионаже в пользу США. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на государственные СМИ Ирана.

Джалал Гаджизавар был осужден военным судом после того, как в его доме было обнаружено шпионское оборудование и документы.

По сообщениям местных СМИ, он работал подрядчиком в аэрокосмической организации Министерства обороны, но оставил эту должность девять лет назад.

Гаджизавар был казнен несколько дней назад в тюрьме Раджайшахр в Карадже, недалеко от Тегерана.

Его бывшая жена была заключена в тюрьму на 15 лет также по обвинению в шпионаже.

Во вторник Иран заявил, что ликвидировал шпионскую сеть, связанную с ЦРУ, и арестовал ряд шпионов, но неясно, связано ли это с казнью Гаджизавара.

Вчера президент США Дональд Трамп подтвердил, что в последний момент отменил ракетный удар по Ирану в ответ на уничтожение американского беспилотника.