В Иране предостерегли США от вооруженного конфликта

Конгресс США (фото - pixabay.com)

Любой конфликт с Ираном может привести к непредсказуемым последствиям для всего региона, а также ставит под удар американские войска. Об этом заявил командующий совместными операциями вооруженных сил страны, генерал-майор Голями Рашид, сообщает Reuters.

Он считает, что правительству США необходимо действовать очень ответственно, чтобы они смогли защитить жизни солдат США и избегали неправомерных действий в регионе.

"Если в регионе разразится конфликт, ни одна страна не сможет управлять его масштабами и сроками", - отметил генерал-майор.

21 июня 2019 года президент США Дональд Трамп подтвердил, что в последний момент отменил ракетный удар по Ирану в ответ на уничтожение американского беспилотника.