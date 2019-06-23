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23.06.2019, 18:10

В Иране предостерегли США от вооруженного конфликта

В Иране предостерегли США от вооруженного конфликта - Фото
Конгресс США (фото - pixabay.com)

В Иране отметили, что "правительству США необходимо действовать очень ответственно"

Любой конфликт с Ираном может привести к непредсказуемым последствиям для всего региона, а также ставит под удар американские войска. Об этом заявил командующий совместными операциями вооруженных сил страны, генерал-майор Голями Рашид, сообщает Reuters.

Он считает, что правительству США необходимо действовать очень ответственно, чтобы они смогли защитить жизни солдат США и избегали неправомерных действий в регионе.

"Если в регионе разразится конфликт, ни одна страна не сможет управлять его масштабами и сроками", - отметил генерал-майор.

21 июня 2019 года президент США Дональд Трамп подтвердил, что в последний момент отменил ракетный удар по Ирану в ответ на уничтожение американского беспилотника. 

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Теги: США, война, Иран, голями рашид
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