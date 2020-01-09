В Иране разбился автобус: 20 погибших, 24 раненых - видео

По меньшей мере 20 человек погибли и 24 получили ранения в результате аварии автобуса в Иране. Об этом пишет Aljazeera.
Автобус направлялся в Гомбеде-Кавус из Тегерана. Авария была вызвана дефектом тормозной системы автобуса.
777 pic.twitter.com/Ry1dMAhA7E— ILNA (@ilnanews) January 9, 2020
ЮНИСЕФ заявил, что уровень дорожно-транспортных происшествий в Иране в 20 раз превышает средний уровень в мире, поскольку в стране плохие дороги и слабое правоприменение.
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