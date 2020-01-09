Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Иране разбился автобус: 20 погибших, 24 раненых - видео

В Иране разбился автобус: 20 погибших, 24 раненых - видео - Фото
Фото: скриншот из видео
09.01.2020, 12:41

Автобус направлялся из Тегерана в Гомбеде-Кавус, находящийся за 500 км

По меньшей мере 20 человек погибли и 24 получили ранения в результате аварии автобуса в Иране. Об этом пишет Aljazeera.

Автобус направлялся в Гомбеде-Кавус из Тегерана. Авария была вызвана дефектом тормозной системы автобуса.

ЮНИСЕФ заявил, что уровень дорожно-транспортных происшествий в Иране в 20 раз превышает средний уровень в мире, поскольку в стране плохие дороги и слабое правоприменение.

  • Рано утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.

Читайте также: В Иране автоцистерна врезалась в автобус, много жертв: видео

Напишите нам
дтп Иран автобус
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 