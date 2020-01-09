В Иране разбился автобус: 20 погибших, 24 раненых - видео

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По меньшей мере 20 человек погибли и 24 получили ранения в результате аварии автобуса в Иране. Об этом пишет Aljazeera.

Автобус направлялся в Гомбеде-Кавус из Тегерана. Авария была вызвана дефектом тормозной системы автобуса.

ЮНИСЕФ заявил, что уровень дорожно-транспортных происшествий в Иране в 20 раз превышает средний уровень в мире, поскольку в стране плохие дороги и слабое правоприменение.

Рано утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.

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