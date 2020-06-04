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В Иране — третий день подряд по 3000 новых случаев COVID-19

В Иране — третий день подряд по 3000 новых случаев COVID-19 - Фото
Фото: EPA
04.06.2020, 18:44

Опрошенные ВВС эксперты говорят, что многие иранцы не воспринимают социальное дистанцирование всерьез

Третий день подряд в Иране регистрируют ежедневно более 3000 новых случаев COVID-19. Ситуация в нескольких провинциях классифицирована как "тревожная", сообщает ВВС.

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В регионе Хузестан снова введены в действие некоторые ограничительные меры.

Как передает агентство, эксперты считают причиной увеличения количества случаев тот факт, что многие иранцы не воспринимают социальное дистанцирование всерьез.

Две недели назад тысячи людей отправились в северный Иран на празднование выхода из мусульманского поста — праздника Ид аль-Фитр. Станции метро, банки и офисы также забиты людьми, сообщает ВВС.

Власти страны предупреждают о второй волне вспышки, однако, по данным журналистов, чиновники не очень заинтересованы в том, чтобы локализовать новую вспышку.

В Иране на данный момент — 164 270 зарегистрированных случаев COVID-19. Умерли 8000 человек. За прошедшие сутки заболели 3 574 человека.

За последние сутки (по общемировому времени UTC 0) коронавирусную болезнь выявили у 121 413 человек, 4929 умерли, 153 699 выздоровели. Больше всего новых заболевших COVID-19 – в Бразилии, США и России.



Вадим Ребрина
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