Коронавирус. Более 6,5 млн человек заболели COVID-19 – динамика пандемии

Транспортирвка больного коронавирусом (фото - facebook Лунин)

За последние сутки (по общемировому времени UTC 0) коронавирусную болезнь выявили у 121 413 человек, 4929 умерли, 153 699 выздоровели. Больше всего новых заболевших COVID-19 – в Бразилии, США и России, говорится в данных на Worldometers.

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Всего в мире зафиксировали 6 562 695 случаев инфицирования, 386 788 пациентов COVID-19 умерли, 3 161 280 выздоровели.

Динамика пандемии в пяти странах с наибольшим числом заболевших:

1. США – 1 901 783 человек заразились (+20 578 за сутки), 109 142 умерли (+1083), 686 670 выздоровели (+42 696);

2. Бразилия – 583 980 (+27 312), 32 547 (+1269), 266 132 (+25 505);

3. Россия – 432 277 (+8536), 5215 (+178), 195 957 (+8972);

4. Испания – 287 406 (+394), 27 128 (+1, в конце мая в стране пересмотрели статистику по смертям и исключили около 2000 летальных случаев), данные по выздоровевшим не указаны;

5. Великобритания – 279 856 (+1871), 39 728 (+359), данные по выздоровевшим не указаны.

Также более 200 000 заболевших зарегистрировали в Италии и Индии. Более 100 000 – в Германии, Перу, Турции, Иране, Франции и Чили.

В конце мая итальянские медики заявили, что коронавирус теряет свою активность и стал гораздо менее смертоносным.

В Украине после этапов роста и стабилизации наметилась тенденция к медленному угасанию эпидемии коронавируса, заявляют ученые КПИ имени Игоря Сикорского.

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