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В Исландии – около 17 000 землетрясений за неделю. Власти ожидают извержения вулкана

04.03.2021, 23:33
В Исландии – около 17 000 землетрясений за неделю. Власти ожидают извержения вулкана - Фото
Скриншот с видео

В Исландии за последнюю неделю произошло около 17 000 землетрясений. Местные власти предупреждают о неизбежности извержения вулкана, сообщает CNN.

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Самое сильное из землетрясений в юго-западном регионе Рейкьянес было магнитудой 5,6 по шкале Рихтера. Толчки пока не причинили большого ущерба, хотя на некоторых дорогах появились трещины. 

Исландские ученые говорят, что скорее всего дело в скоплении магмы у земной коры. Власти развертывают в регионе оборудование для наблюдений: от GPS и датчиков землетрясений до веб-камер и детекторов газа.

Вулканологи успокаивают, что в случае извержения ни один город не подвергнется риску. Однако может пострадать дорога, соединяющая аэропорт Кефлавик с Рейкьявиком, а также линии электропередач.

По словам ученых, опасаться повторения ситуации, подобной извержению вулкана Эйяфьядлайекюдль в 2010 году, не стоит. Настолько масштабный выброс пепла в нынешней ситуации маловероятен, так как состав магмы в районе Рейкьянес сильно отличается, интенсивность взрывной активности будет значительно меньшей.

Справка. Выбросы пепла при извержении вулкана Эйяфьядлайекюдль в марте 2010 года привело к закрытию воздушного пространства части Европы 16—20 апреля и эпизодическим ограничениям в мае того же года.

Местная служба новостей Víkurfréttir установила видеокамеру, которая начнет прямую трансляцию, если начнется извержение вулкана.

2 марта вулкан Синабунг на острове Суматра в Индонезии выбросил столб пепла высотой до 5 км.

Вадим Ребрина
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Исландия вулкан
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