В Испании в результате блэкаута погибли по меньшей мере пять человек
В Испании в результате отключения электроэнергии погибли по меньшей мере пять человек. Об этом пишут The Times, EFE и RTVE.
Отмечается, что в городе Альсира в Валенсии умерла 46-летняя женщина, которая находилась дома и пользовалась кислородным концентратором из-за проблем с легкими. Во время внезапного обесточивания аппарат прекратил работу, и женщина, не получив необходимую терапию, погибла.
В мадридском районе Карабанчель из-за пожара, вызванного свечой, погиб мужчина.
Кроме того, в городе Табоадела в Галисии погибли три человека — супруги и их сын, вероятно, из-за отравления угарным газом. Полиция выясняет, была ли причина в неисправности генератора или другого устройства.
- Масштабное отключение электроэнергии парализовало весь Пиренейский полуостров в понедельник, 28 апреля. К шести часам утра вторника в Испании возобновили более 99% электроснабжения.
- Испанский оператор электросетей Red Eléctrica исключил версию о кибератаке как причину масштабного отключения электроэнергии.