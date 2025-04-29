В Испании в результате блэкаута погибли по меньшей мере пять человек

Причины смерти разные: кто-то погиб от пожара, кто-то – из-за отравления угарным газом. Одна из жертв была подключена к кислородному концентратору

Испания (Фото: ЕРА / CARLOS DE SAA)

В Испании в результате отключения электроэнергии погибли по меньшей мере пять человек. Об этом пишут The Times, EFE и RTVE.

Отмечается, что в городе Альсира в Валенсии умерла 46-летняя женщина, которая находилась дома и пользовалась кислородным концентратором из-за проблем с легкими. Во время внезапного обесточивания аппарат прекратил работу, и женщина, не получив необходимую терапию, погибла.

В мадридском районе Карабанчель из-за пожара, вызванного свечой, погиб мужчина.

Кроме того, в городе Табоадела в Галисии погибли три человека — супруги и их сын, вероятно, из-за отравления угарным газом. Полиция выясняет, была ли причина в неисправности генератора или другого устройства.