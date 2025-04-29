В Іспанії унаслідок блекауту загинули щонайменше п'ятеро людей

Причини смерті іспанців різні: хтось загинув від пожежі, хтось – через отруєння чадним газом. Одна із жертв була під'єднана до кисневого концентратора

Іспанія (Фото: ЕРА / CARLOS DE SAA)

В Іспанії унаслідок відключення електроенергії загинули щонайменше п'ятеро людей. Про це пишуть The Times, EFE та RTVE.

Зазначається, що у місті Альсіра у Валенсії померла 46-річна жінка, яка перебувала вдома та користувалася кисневим концентратором через проблеми з легенями. Під час раптового знеструмлення апарат припинив роботу, і жінка, не отримавши необхідної терапії, загинула.

У мадридському районі Карабанчель через пожежу, спричинену свічкою, загинув чоловік.

Крім того, у місті Табоадела в Галісії загинули троє людей — подружжя та їхній син, ймовірно, через отруєння чадним газом. Поліція з’ясовує, чи причиною стала несправність генератора або іншого пристрою.