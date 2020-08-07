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В Испании вынужденно посадили самолет из-за украинца без маски - СМИ

07.08.2020, 18:43
В Испании вынужденно посадили самолет из-за украинца без маски - СМИ - Фото
Иллюстративное фото: EPA

Как сообщают испанские СМИ, украинец отказался надеть маску после неоднократных просьб экипажа самолета

Самолет Air Europa, следовавший в четверг по маршруту Гран-Канария - Мадрид, был вынужден сесть в аэропорту Малаги из-за отказа пассажира из Украины надеть маску. Об этом сообщает El Periodico.

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Как сообщается, украинец отказался надеть маску после неоднократных просьб экипажа самолета.

Командир борта принял решение сесть в Малаге, где агенты Гражданской гвардии сопроводили мужчину из самолета. После этого рейс направился в Мадрид.

Командир передал Гражданской гвардии в Малаге копию отчета, в котором сообщает, что пассажир с симптомами опьянения отказался надеть маску и выполнить инструкции экипажа.

Недавно два британца устроили на борту самолета голландской авиакомпании KLM, который летел на Ибицу, драку - отказались надевать защитные маски. 

Вадим Ребрина
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