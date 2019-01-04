В Италии грабители вскрыли инкассаторскую машину экскаваторами

Фото: ЕРА

Итальянская полиция разыскивает грабителей, которые похитили €2,3 млн, заблокировав грузовиками инкассаторскую машину на шоссе и вскрыв ее при помощи двух экскаваторов. Об этом сообщает ВВС.

Банда из предположительно четырех человек заблокировала инкассаторский фургон с двух сторон грузовиками на дороге возле города Барри и начала стрелять в воздух, чтобы охранники не вздумали оказывать сопротивление.

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После этого они подогнали к автомобилю два механических экскаватора и использовали их в качестве консервных ножей, чтобы открыть заднюю часть фургона и забрать наличные.

Трое охранников в машине не пострадали, но, как сообщается, находятся в шоковом состоянии.

Грабители подожгли грузовики и скрылись с места происшествия.

Полиция США заявила об аресте человека, подозреваемого в причастности к серии ограблений домов голливудских знаменитостей.