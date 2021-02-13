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В Италии – новое правительство. Свой кабмин представил экс-глава ЕЦБ Марио Драги

13.02.2021, 07:44
В Италии – новое правительство. Свой кабмин представил экс-глава ЕЦБ Марио Драги - Фото
Марио Драги (Фото – Alessandro Di Meo, EPA)

Бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги согласился возглавить правительство Италии и представил новый кабинет министров. Об этом сообщает Reuters.

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Президент Италии Серджио Маттарелла попросил Драги стать премьером после того, как из-за партийных споров предыдущее правительство ушло в отставку. Задачей Драги станет преодоление кризиса с эпидемией коронавируса и экономического кризиса.

После недельных консультаций кандидатуру Драги готовы поддержать почти все основные партии, а он предложил ряд деятелей из различных групп в качестве министров, чтобы заручиться поддержкой.

Министром иностранных дел Италии останется лидер Движения пяти звезд Луиджи ди Майо, высокопоставленный представитель партии Лига Джанкарло Джорджетти станет министром промышленности. Представитель левоцентристской Демократической партии возглавит министерство труда.

В то же время, ряд должностей получат внепартийные технократы – министром экономики станет гендиректор Банка Италии Даниэле Франко, а министром по охране окружающей среды – физик и эксперт по IT Роберто Чинголани.

В новом правительстве 23 человека, восемь из них – женщины.

Сегодня, 13 февраля, новые министры будут приведены к присяге, в начале следующей недели парламент проголосует о доверии кабинету Драги. Ожидается, что проблем с голосованием у Драги не возникнет.

  • 26 января 2021 года на тот момент премьер Италии Джузеппе Конте подал в отставку.
  • 3 февраля Маттарелла предложил Драги стать премьер-министром.
  • 11 февраля Драги заручился поддержкой Движения пяти звезд, что дало ему голоса большинства в парламенте Италии.
Денис Юдин
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Лига Севера кабмин италия пять звезд Серджио Маттарелла Марио Драги
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