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В Италии рассматривают масштабное дело против мафии: вынесены первые 70 приговоров

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2021, 12:45
В Италии рассматривают масштабное дело против мафии: вынесены первые 70 приговоров - Фото
Зал, где проходило судебное заседание (Фото - EPA)

Суд в Италии приговорил 70 членов могущественного мафиозного клана Ндрангета на первом этапе масштабного судебного разбирательства по делу об организованной преступности. Об этом сообщает DW.

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Судья признал виновными первую группу обвиняемых на ускоренном и закрытом судебном процессе. Шестеро обвиняемых приговорили к максимальному наказанию – 20 лет тюрьмы. Среди них 62-летний Паскуале Галлоне, правая рука предполагаемого босса клана Луиджи Манкузо, и Грегорио Ниглиа, который был осужден за покупку оружия и вымогательство.

21 обвиняемого оправдали – их подозревали в мелких правонарушениях.

Всего в процессе 355 обвиняемых, которые могли быть причастны к действиям группировки.

Ндрангета – это один из самых мощных мафиозных кланов в мире. Правоохранители считают, что эта банда контролирует большую часть кокаина, поступающего в Европу. В ее состав входят 150 семей – около 6000 человек. Считается, что тысячи других преступников работают на Ндрангету по всему миру.

Владислав Сердюк
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Ндрангета италия мафия
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