В Италии туриста оштрафовали на 1000 евро за попытку вывезти песок с местного пляжа

По местным законам, песок с пляжей Сардинии вывозить запрещено

В Италии французского туриста оштрафовали на 1000 евро, когда он пытался вывезти в пластиковых бутылках около 2 кг с пляжа острова Сардиния. Нарушитель был задержан в аэропорту Кальяри-Эльмас, передает CNN.

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Согласно местному закону, принятому в 2017 году, с пляжей Сардинии категорически запрещено вывозить песок — это грозит штрафами (500-3000 евро) или даже тюрьмой.

Такие правила были приняты потому, что все больше приезжих стали забирать часть песка с собой, а после — продавать его в качестве сувенира на специальных сайтах.

По словам правоохранителей, к концу года в аэропорту Сардинии накапливается много таких бутылок с песком, который туристы хотят увезти с собой. В прошлом году пожилая пара пыталась вывезти с острова порядка 40 кг белоснежного песка.

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Дарья Мостовая

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