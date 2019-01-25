В Италии вертолет столкнулся с самолетом: есть жертвы

Фото: instagram.com/cleombrotusambracian

В горах Италии на границе с Францией вертолет столкнулся с небольшим туристическим самолетом. Погибли 5 человек, сообщает Rai News.

Авария произошла над горнолыжным курортом Ла-Туиль.

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Пять тел были найдены специалистами из Альпийской службы спасения.

Два человека, согласно сообщению, получили тяжкие повреждения.

По предварительной информации, самолет принадлежит частной туристической компании.

Сегодня самолет Boeing 737-800 авиакомпании Transavia совершил экстренную посадку в Ницце (Франция) из-за пассажира, который выкрикивал "Аллах Акбар" и пытался прорваться в кабину пилотов.