В Италии вертолет столкнулся с самолетом: есть жертвы

В горах Италии на границе с Францией вертолет столкнулся с небольшим туристическим самолетом. Погибли 5 человек, сообщает Rai News.
Авария произошла над горнолыжным курортом Ла-Туиль.
Пять тел были найдены специалистами из Альпийской службы спасения.
Два человека, согласно сообщению, получили тяжкие повреждения.
По предварительной информации, самолет принадлежит частной туристической компании.
Сегодня самолет Boeing 737-800 авиакомпании Transavia совершил экстренную посадку в Ницце (Франция) из-за пассажира, который выкрикивал "Аллах Акбар" и пытался прорваться в кабину пилотов.