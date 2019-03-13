Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
13.03.2019, 12:14

В Италии ввели запреты для детей без прививок

В Италии ввели запреты для детей без прививок - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Родителей детей от шести до 16 лет будут штрафовать за отсутствие прививок

Реклама
Реклама

В Италии вступил в силу закон, согласно которому детям до шести лет без прививок запретили посещать детские сады и школы. Об этом сообщает Би-би-си.

Детям в возрасте от шести до 16 лет не может быть запрещено посещать школу, но их родители получат штрафы, если они не завершат обязательный курс вакцинации. Размер штрафа составит до 500 евро.

Реклама

Согласно так называемому "закону Лоренцина"  (имени бывшего министра здравоохранения, который ввел его) дети должны получить ряд обязательных иммунизаций, прежде чем посещать школу. Они включают прививку от ветряной оспы, полиомиелита, кори, эпидемического паротита и краснухи.

Власти Италии отмечают, что с момента разработки закона количество привитых детей начала расти. Этот законопроект приняли в связи с ростом количества случаев заболевания корью в стране. Его целью повысить уровень вакцинации в Италии с 80% до 95%.

По состоянию на 22 февраля 2019 года с начала года корью в Украине заболели уже более 24 000 человек.

Отправить:
Распечатать:
Теги: закон, запреты, италия, прививки
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 