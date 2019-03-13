В Италии ввели запреты для детей без прививок

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В Италии вступил в силу закон, согласно которому детям до шести лет без прививок запретили посещать детские сады и школы. Об этом сообщает Би-би-си.

Детям в возрасте от шести до 16 лет не может быть запрещено посещать школу, но их родители получат штрафы, если они не завершат обязательный курс вакцинации. Размер штрафа составит до 500 евро.

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Согласно так называемому "закону Лоренцина" (имени бывшего министра здравоохранения, который ввел его) дети должны получить ряд обязательных иммунизаций, прежде чем посещать школу. Они включают прививку от ветряной оспы, полиомиелита, кори, эпидемического паротита и краснухи.

Власти Италии отмечают, что с момента разработки закона количество привитых детей начала расти. Этот законопроект приняли в связи с ростом количества случаев заболевания корью в стране. Его целью повысить уровень вакцинации в Италии с 80% до 95%.

По состоянию на 22 февраля 2019 года с начала года корью в Украине заболели уже более 24 000 человек.