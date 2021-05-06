В Италии заявили об аресте наемника, который воевал на Донбассе против Украины

В Италии заявили об аресте подозреваемого в участии в военных действиях на Донбассе в составе российских незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщают ANSA и другие итальянские СМИ.

Как отмечается, 28-летний итальянец "Иван из Мессины" с 2014 года воевал наемником пророссийских боевиков в Украине на Донбассе. Он был завербован в Италии и входил в преступную группировку, действующую в нескольких государствах.

Следствие велось в городах Мессина и Лоди, где живет семья подозреваемого. Кроме того, как сообщается, были активированы каналы международного сотрудничества для работы за границей, куда "Иван" переехал с 2016 года.

В настоящее время карабинеры ROS (группа спецопераций – основное следственное подразделение карабинеров, занимающееся организованной преступностью и мафией) расследуют деятельность организованной структуры, действующей на территории между Италией и Украиной, которая вербует и финансирует наемников, предназначенных для интеграции в ряды пророссийских террористов в регионе Донбасса.

30 апреля в Италии полиция разыскала 50-летнего бывшего полицейского из Кальяри, которого подозревают в том, что он воевал на Донбассе на стороне наемников российской гибридной армии против украинских сил.

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.