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В Италии заявили об аресте наемника, который воевал на Донбассе против Украины

06.05.2021, 18:46
В Италии заявили об аресте наемника, который воевал на Донбассе против Украины - Фото
Боевики гибридной армии РФ на Донбассе (Фото: Dave Mustaine/ЕРА)

В Италии заявили об аресте подозреваемого в участии в военных действиях на Донбассе в составе российских незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщают ANSA и другие итальянские СМИ.

Как отмечается, 28-летний итальянец "Иван из Мессины" с 2014 года воевал наемником пророссийских боевиков в Украине на Донбассе. Он был завербован в Италии и входил в преступную группировку, действующую в нескольких государствах.

Следствие велось в городах Мессина и Лоди, где живет семья подозреваемого. Кроме того, как сообщается, были активированы каналы международного сотрудничества для работы за границей, куда "Иван" переехал с 2016 года.

В настоящее время карабинеры ROS (группа спецопераций – основное следственное подразделение карабинеров, занимающееся организованной преступностью и мафией) расследуют деятельность организованной структуры, действующей на территории между Италией и Украиной, которая вербует и финансирует наемников, предназначенных для интеграции в ряды пророссийских террористов в регионе Донбасса.

  • 30 апреля в Италии полиция разыскала 50-летнего бывшего полицейского из Кальяри, которого подозревают в том, что он воевал на Донбассе на стороне наемников российской гибридной армии против украинских сил.
Наталия Медведева
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Донбасс боевик италия
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