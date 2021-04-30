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В Италии задержали наемника, который воевал на Донбассе – МВД

30.04.2021, 18:29
В Италии задержали наемника, который воевал на Донбассе – МВД - Фото
Боевики гибридной армии РФ на Донбассе (Фото: Александр Ермоченко/ЕРА)

В Италии рамках операции Lone Wolf полиция разыскала 50-летнего бывшего полицейского из города Кальяри, которого подозревают в том, что он воевал на Донбассе на стороне наемников российской гибридной армии против украинских сил. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Как отмечается, в 2015 году этот гражданин уже попадал в поле зрения правоохранителей, расследовавших участие итальянцев в незаконных вооруженных формированиях на востоке Украины. Тогда он избежал наказания, поскольку утверждал, что не стрелял в украинских бойцов.

Сообщается, что сейчас против подозреваемого открыто новое уголовное производство, его обвиняют в террористической деятельности.

В МВД отмечают, что итальянские полицейские отследили банковские трансакции на личный счет подозреваемого, поступавшие от террористов, оккупировавших ОРДЛО, а также изъяли фото, видео и другие документы, подтверждающие подозрение следствия.

  • В 2019 году итальянские правоохранители установили несколько граждан Италии, состоявших в террористических организациях ДНР и ЛНР, но не могли их задержать, поскольку те находились на оккупированных территориях Донбасса. 
  • 12 июля 2019 года суд города Павия в Италии приговорил украинского нацгвардейца Виталия Маркива к 24 годам тюрьмы по сфабрикованному обвинению в причастности к гибели под Славянском итальянского фотографа Андреа Рокелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова. Издание NYT написало, что итальянский суд использовал материалы российской пропаганды
  • 3 ноября 2020-го Апелляционный суд Милана оправдал Маркива. На следующий день он вернулся в Украину.
Наталия Медведева
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Донбасс италия боевик
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