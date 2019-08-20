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Посол: Боевики из Италии, воевавшие в Донбассе, пока не задержаны

Посол: Боевики из Италии, воевавшие в Донбассе, пока не задержаны - Фото
Евгений Перелыгин (фото - facebook.com.yevhen.perelygin)
20.08.2019, 20:15

Наемники-итальянцы по-прежнему находятся на оккупированных территориях Донбасса

Несколько установленных следствием граждан Италии, состоявших в террористических организациях ДНР и ЛНР, по-прежнему находятся на оккупированных территориях Донбасса. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Италии Евгений Перелыгин в эфире Радио НВ.

"Точно, к сожалению, могу сказать: те, кто воевал, не вернулись еще в Италию, и правоохранители не могут их арестовать и задержать. Насколько мне известно, несколько точно установленных итальянцев продолжают находиться или в Донецке, или в Луганске. Мы знаем, и правоохранители итальянские знают их фамилии и паспортные данные, но просто не может никто арестовать", - отметил он.

Украинский дипломат выразил уверенность, что после пересечения границы одной из стран Европейского союза наемники будут арестованы.

  • 3 июля суд Генуи признал виновными трех мужчин, которые воевали на стороне боевиков в Донецкой и Луганской областях.
  • 15 июля на севере Италии полиция конфисковала арсенал оружия у правоэкстремистов, которые связаны с итальянскими наемниками в Донбассе, и задержала троих человек.

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