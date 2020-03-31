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В изгнании умер Хаддам – предшественник Башара Асада на посту руководителя Сирии

В изгнании умер Хаддам – предшественник Башара Асада на посту руководителя Сирии - Фото
Абдул-Халим Хаддам (фото – Nabil Mounzer/EPA)
31.03.2020, 13:35

Абдул-Халим Хаддам 30 лет был на госслужбе в Сирии, занимая высшие должности как при прошлом президенте Хафезе Асаде, так и при его сыне Башаре Асаде

На 89 году жизни от сердечного приступа скончался Абдул-Халим Хаддам, бывший исполняющий обязанности президента Сирии в период после смерти Хафеза Асада и до избрания на эту должность Башара Асада. Об этом Reuters сообщил его соратник по эмиграции Салах Аяч.

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С конца 1960-х Хаддам был одним из ближайших соратников сирийского президента Хафеза Асада. В период 1970—1984 он руководил МИД страны, а с 1984 года по 2005-й занимал должность вице-президента.

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С 10 июня 2000 года, когда Хафез Асад умер от сердечного приступа, Хаддам полтора месяца – до 17 июля – был и.о. президента Сирии, после чего передал руководство страной Башару Асаду. Последний участвовал в "выборах", на которых был только один кандидат - он сам, и "победил" с результатом 97%.

Хаддам ушел в отставку летом 2005 года. По некоторым данным, он принимал участие в неудачном заговоре против Башара, но после раскрытия группы заговорщиков был помилован Асадом и выслан из страны. Хаддам осел во Франции, где начал писать мемуары и осуждать нынешнего диктатора Сирии за военные и другие преступления.

Хаддам был одним из немногих мусульман-суннитов, которые входили в высшее руководство Сирии. 

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Евгений Пилипенко
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Сирия Абдул-Халим Хаддам
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