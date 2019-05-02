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02.05.2019, 15:17

В Израиле – День памяти жертв Холокоста

В Израиле – День памяти жертв Холокоста - Фото
Фото: ЕРА

Утром по всей стране прозвучала сирена, движение остановилась на минуту в память о жертвах нацистов

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В Израиле проходят церемонии, посвященные Дню памяти о жертвах Холокоста. О шести миллионах евреев - жертвах нацистского геноцида - вспоминают также в бывшем лагере смерти Освенцим, который находится на территории Польши, передает Радио Свобода.

В десять часов утра прозвучали звуки сирен, по всей стране на минуту молчания приостановилось движение. В связи с Днем памяти жертв Холокоста в Тель-Авиве и в других больших городах в среду вечером закрылись рестораны, бары и другие развлекательные заведения.

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Поминальные церемонии прошли в школах, военных базах и других госучреждениях. Кроме этого в среду вечером государственные деятели Израиля возложили цветы перед памятником жертв восстания в Варшавском гетто у музея Яд-Вашем в Иерусалиме.

На этой церемонии присутствовал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он заявил, что Израиль "не будет приносить себя в жертву, находясь перед угрозой уничтожения". Нетаньяху также раскритиковал действия Ирана и предостерег Европу перед ростом антисемитизма.

15 февраля президент Польши Анджей Дуда пригрозил перенести из Иерусалима саммит стран Вышеградской четверки (V4), если премьер Израиля действительно говорил о причастности поляков к Холокосту во время Второй мировой войны.

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Теги: Израиль, холокост
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