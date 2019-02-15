Президент Польши грозит Израилю новым скандалом из-за Холокоста

Анджей Дуда (фото - EPA)

Президент Польши Анджей Дуда пригрозил перенести из Иерусалима саммит стран Вышеградской четверки (V4), если премьер Израиля Биньямин Нетаньяху действительно говорил о причастности поляков к Холокосту во время Второй мировой войны. Об этом польский президент написал в своем Twitter.

Встреча лидеров стран Венгрии, Польши, Словакии и Чехии запланирована на 19 февраля.

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"Если заявление премьер-министра Израиля Нетаньяху звучало так, как сообщают СМИ, я готов сделать резиденцию президента Польши - замок в Висле - местом встречи Вышеградской группы. Израиль не является хорошим местом для встречи в таком случае, несмотря на прошлые договоренности", - заявил Дуда.

Президент Польши не уточнил, о каких именно словах премьера Израиля идет речь.

Ранее газета Haaretz написала, что Нетаньяху на конференции по Ближнему Востоку в Варшаве, сказал, что "поляки сотрудничали с нацистами".

6 февраля 2018 года президент Польши Анджей Дуда подписал скандальный закон об Институте нацпамяти (в последствии поправки были отменены). В украинских СМИ его прозвали "запретом бандеризма". В Израиле также были недовольны и заявили, что могут признать его отрицанием Холокоста. Закон предусматривал лишения свободы или штраф за использование формулировки "польские лагеря смерти", так как Польша отрицают системное сотрудничество страны с Третьим Рейхом и призывают использовать только формулировку "немецкие концлагеря", которые были, в том числе, на польской территории.