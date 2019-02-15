Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
15.02.2019, 10:12

Президент Польши грозит Израилю новым скандалом из-за Холокоста

Президент Польши грозит Израилю новым скандалом из-за Холокоста - Фото
Анджей Дуда (фото - EPA)

СМИ сообщили, что Нетаньяху заявил о причастности поляков к Холокосту во время Второй мировой войны

Реклама
Реклама

Президент Польши Анджей Дуда пригрозил перенести из Иерусалима саммит стран Вышеградской четверки (V4), если премьер Израиля Биньямин Нетаньяху действительно говорил о причастности поляков к Холокосту во время Второй мировой войны. Об этом польский президент написал в своем Twitter.

Встреча лидеров стран Венгрии, Польши, Словакии и Чехии запланирована на 19 февраля.

Реклама

"Если заявление премьер-министра Израиля Нетаньяху звучало так, как сообщают СМИ, я готов сделать резиденцию президента Польши - замок в Висле - местом встречи Вышеградской группы. Израиль не является хорошим местом для встречи в таком случае, несмотря на прошлые договоренности", - заявил Дуда.

Президент Польши не уточнил, о каких именно словах премьера Израиля идет речь.

Ранее газета Haaretz написала, что Нетаньяху на конференции по Ближнему Востоку в Варшаве, сказал, что "поляки сотрудничали с нацистами".

6 февраля 2018 года президент Польши Анджей Дуда подписал скандальный закон об Институте нацпамяти (в последствии поправки были отменены). В украинских СМИ его прозвали "запретом бандеризма". В Израиле также были недовольны и заявили, что могут признать его отрицанием Холокоста. Закон предусматривал лишения свободы или штраф за использование формулировки "польские лагеря смерти", так как Польша отрицают системное сотрудничество страны с Третьим Рейхом и призывают использовать только формулировку "немецкие концлагеря", которые были, в том числе, на польской территории.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Биньямин Нетаньяху, Израиль, польша, холокост, анджей дуда, нацисты, вышеград, вышеградская четверка
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 