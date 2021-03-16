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В Израиле нашли свитки с текстами Библии и скелет ребенка, которым 2000 лет: фото

16.03.2021, 21:18
В Израиле нашли свитки с текстами Библии и скелет ребенка, которым 2000 лет: фото - Фото
Скриншот с видео

В Израиле, в Иудейской пустыне обнаружены фрагменты библейских свитков возрастом 2000 лет. Это первый случай обнаружения такого артефакта со времен знаменитых свитков Мертвого моря, которые начали находить в 1947 году, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на Управление древностей Израиля.

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Две дюжины фрагментов были найдены в пещере в Иудейской пустыне в результате исследования, которое длилось несколько лет. Фрагменты содержат отрывки из книг малых пророков, в частности пророков Захарии и Наума. Тексты написаны по-гречески, но слово "Бог" — на палео-иврите.

"Таковы повеления, которые вы должны исполнять: Говорите истину каждый ближнему своему, у ворот ваших судите истиною и судом мирным и праведным, и да не замышляет каждый зла ближнему в сердце своем, и не любите ложной клятвы, потому что все это Я ненавижу, говорит Господь всемогущий", – говорится в одном из найденных фрагментов книги Захарии.

Помимо фрагментов свитков в пещере были обнаружены несколько других уникальных находок, в том числе клад монет времен восстания Бар-Кохбы (II в н.э.), скелет ребенка, возраст которого составляет около 6000 лет, и исключительно хорошо сохранившаяся корзина возрастом 10 000 лет. Корзина, по мнению экспертов, может быть самым древним из когда-либо обнаруженных предметов подобного рода.

Скелет, вероятно принадлежавший ребенку 6-12 лет, был обернут тканью и мумифицирован. Он лежал в позе зародыша. "Очевидно, что тот, кто похоронил ребенка, завернул его и подложил под него края ткани, точно так, как родитель укрывает ребенка одеялом. В руках ребенка был зажат небольшой сверток ткани", – рассказала Хананья Хизми, начальник штаба Департамента археологии гражданской администрации в Иудее и Самарии.

Пещера, в которой обнаружили артефакты, известна как "Пещера ужаса". Она находится примерно на 80 метров ниже вершины утеса, и попасть в нее можно, только при помощи альпинистского снаряжения. В рамках операции обследовано около 80 километров пещер, в том числе очень удаленные и труднодоступные места. Были задействованы дроны и горное оборудование. Около половины территории еще предстоит изучить.

Справка. Кумранские рукописи (свитки Мертвого моря) — название манускриптов, обнаруженных, начиная с 1947 года, в пещерах Иудейской пустыни и в Масаде. Свитки, найденные в Кумране, датируются периодом с III века до н. э. по I век н. э. и имеют огромное историческое, религиозное и лингвистическое значение. Среди находок -  библейские тексты, апокрифы и псевдоэпиграфы, а также литература кумранской общины. 

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Вадим Ребрина
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Израиль христианство библия иудаизм
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