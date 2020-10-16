В Израиле полицейские с автоматами "штурмовали" свадьбу из-за нарушения карантина: видео

В Израиле полиция устроила облаву на свадьбу. Они посчитали, что гости и организаторы нарушают карантин, в правительстве начали проверку инцидента

В Израиле вооруженные полицейские ворвались на свадебное празднование, обвинив организаторов и гостей в нарушении коронавирусного карантина. Об этом сообщает The Guardian.

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В соцсетях опубликовали видео, на котором запечатлен момент полицейской интервенции на праздник, задержанный человек с окровавленным лицом, также слышны крики.

התנהלות הזויה ומופרעת של שוטרים כעת בשמחה בגבעת זאב. פשוט מקומם! pic.twitter.com/iP9G5Tg7L3 — ישראל כהן (@Israelcohen911) October 14, 2020

В правительстве Израиля возмутились этим происшествием, было начато расследование. Глава МВД Арье Дери заявил, что "в мире нет причин, чтобы полиция врывалась с винтовками в руках и причиняла вред людям". Министр общественной безопасности Амир Охана пообещал разобраться в деле лично, назвав видео и фото со свадьбы "действительно сложными и неудачными".

Семья, устроившая празднование, обвинила полицейских в нападении на гостей, а также уточнила, что ими соблюдались карантинные ограничения, разрешающие собираться группами до 20 человек.

Полицейские заявляют, что одна из женщин напала на офицера, когда ее попросили предъявить удостоверение личности. Затем другие гости начали бросаться "стеклянными бутылками с маслом". Правоохранители говорят, что мужчина, у которого было окровавленное лицо, "поскользнулся на масле".

24 сентября в Израиле объявили об уходе на полный карантин из-за роста заболеваемости COVID-19.

Владислав Сердюк

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