Строже, чем в марте. Израиль уходит на полный карантин из-за роста заболеваемости COVID-19

С пятницы в Израиле закроются синагоги, сократятся маршруты общественного транспорта, остановится работа не необходимых предприятий и магазинов

Израиль возвращается к полному локдауну, который начнется в пятницу и продлится не меньше двух недель. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

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Утром сегодня, 24 сентября, правительство Израиля одобрило усиление карантина на фоне резкого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Теперь решение должен одобрить Кнессет.

Ожидается, что локдаун будет более строгим, чем в марте. Синагогам разрешат открыться только на праздник Йом Кипур для небольших групп верующих. Протестовать и совместно молиться можно будет группами не более 20 человек и не далее километра от дома.

Будут закрыты все предприятия и магазины, кроме необходимых, сокращены маршруты общественного транспорта, горожанам будет разрешено собираться только внутри своих семей.

"Те, кто думает, что можно продолжить работать во время пандемии, роста смертности и заболеваемости без последствий для экономики, ошибается", – заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время заседания правительства.

14 сентября Израиль ввел трехнедельный локдаун: закрылись школы и торговые центры, людям было запрещено удаляться от дома дальше 500 метров, кроме поездок на работу. Заболеваемость на тот момент приближалась к 3000 случаев за сутки.

С тех пор заболеваемость выросла более, чем вдвое: вчера в Израиле зафиксировали рекордное число новых заболевших – 6861.

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Денис Юдин

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