В Израиле правительство возглавили два премьер-министра - Нетаньяху и Ганц

Биньямин Ганц (Фото - Adina Valman, EPA)

Правительство с двумя премьер-министрами сформировано в Израиле после 18 месяцев политического кризиса. Об этом сообщает Jerusalem Post.

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Вчера, 17 мая, Кнессет проголосовал о доверии новому правительству, которое возглавят действующий премьер, лидер партии Ликуд Биньямин Нетаньяху и лидер оппозиционной партии Кахоль Лаван Биньямин Ганц.

Они будут сменять друг друга на основе ротации, Нетаньяху должен передать Ганцу полномочия премьера 17 ноября 2021 года. Ганц получит возможность сформировать новый состав Кабмина.

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По словам Нетаньяху, решение о ротационном Кабмине было принято, чтобы избежать четвертых выборов в Кнессет - предыдущие два раза правительство сформировать не удалось. По его словам, цена такого соглашения ниже, чем цена еще одних выборов.

Ганц заявил, что предпочел объединенное правительство гражданской войне, добавив, что худший из известных политических кризисов в Израиле завершен.

Ротационное правительство сформировано за неделю до того, как над Нетаньяху начнется суд по обвинению в злоупотреблении доверием, подкупе и мошенничестве.

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В истории Израиля уже был случай ротационного Кабмина: с 1984 по 1988 год страной правило правительство национального единства под руководством Шимона Переса и Ицхака Шамира.

В начале марта партия Нетаньяху в третий раз за год не смогла получить большинство в Кнессете и самостоятельно сформировать правительство.