Выборы в Израиле: Нетаньяху не хватает голосов, чтобы сформировать большинство

Биньямин Нетаньяху (Фото: Atef Safadi/EPA)

В Израиле блок правых партий действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует на выборах, но ему не хватает нескольких мандатов для формирования большинства в парламенте после подсчета 92,5% голосов. Об этом сообщает Haaretz.

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Партия Нетаньяху Ликуд предварительно получает 35 мест в Кнессете, партия его соперника Биньямина Ганца Кахоль Лаван - 32 мандата. На третьем месте Объединенный список, альянс преимущественно арабских партий, он может получить 16 мандатов.

Альянс правых партий, которые поддерживают Нетаньяху, на данный момент может рассчитывать на 58 из 120 мест в парламенте, ему не хватает трех мандатов, чтобы сформировать правящую коалицию.

Окончательные результаты ожидаются сегодня вечером или завтра утром.

Это уже третьи за 12 месяцев выборы в Кнессет, на предыдущих ни одна из политических сил не смогла получить большинство и сформировать правительство.