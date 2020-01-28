В Израиле в суд передали дело Нетаньяху о коррупции

Биньямин Нетаньяху (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит передал обвинительное заключение по трем уголовным делам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Окружной суд Иерусалима. Об этом сообщает CNN.

CNN сообщает, что Нетаньяху стал первым в истории Израиля действующим премьер-министром, который предстанет перед судом.

Его подозревают в мошенничестве, взяточничестве и злоупотреблении доверием. Нетаньяху заявляет, что он невиновен, называя расследование о коррупции "попыткой переворота", осуществляемой левыми и СМИ.

The Jerusalem Post считает, что это событие может повлиять на внеочередные выборы в Кнессет, которые должны состояться 2 марта, и изменить ход переговоров о формировании нового правительства.