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Нетаньяху сохраняет должность премьера Израиля - предварительные итоги выборов

Нетаньяху сохраняет должность премьера Израиля - предварительные итоги выборов - Фото
Биньямин и Сара Нетаньяху во время голосования (Фото: Atef Safadi/EPA)
03.03.2020, 08:18

Партии, поддерживающие премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, могут получить более половины мест в Кнессете после подсчета 34% голосов

Партии, поддерживающие действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху, по предварительным данным получают 64 места в парламенте из 120, этого хватит, чтобы сформировать правительство, сообщает Haaretz.

После подсчета 34% голосов, по информации издания, партия Нетаньяху Ликуд получает 36 мест в Кнессете, Кахоль Лаван, партия его основного соперника, Биньямина Ганца,  - 28 мест, Объединенный список (альянс преимущественно арабских партий, который поддерживают как арабы, так и евреи) - 15, ультра-религиозные Объединенный иудаизм Торы и ШАС - 11 и 10 мест, Ямина и Авода-Гешер-Мерец - по 7, Наш дом Израиль - 6.

Партии, поддерживающие Нетаньяху, предварительно получают 64 места в парламенте из 120, что позволяет им сформировать правящую коалицию, а Нетаньяху - сохранить пост премьер-министра.

Это уже третьи за 12 месяцев выборы в Кнессет, на предыдущих ни одна из политических сил не смогла сформировать правящее большинство.

  • 17 сентября в Израиле состоялись предыдущие выборы в Кнессет, на которых партия Нетаньяху не смогла получить большинства.
  • 11 декабря истек срок, за который в Кнессете должна быть сформирована правящая коалиция, были назначены перевыборы.
  • 28 января в суд было передано обвинительное заключение против Нетаньяху по трем уголовным делам.
Денис Юдин
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Биньямин Нетаньяху Израиль выборы кнессет
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