Нетаньяху сохраняет должность премьера Израиля - предварительные итоги выборов

Биньямин и Сара Нетаньяху во время голосования (Фото: Atef Safadi/EPA)

Партии, поддерживающие действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху, по предварительным данным получают 64 места в парламенте из 120, этого хватит, чтобы сформировать правительство, сообщает Haaretz.

После подсчета 34% голосов, по информации издания, партия Нетаньяху Ликуд получает 36 мест в Кнессете, Кахоль Лаван, партия его основного соперника, Биньямина Ганца, - 28 мест, Объединенный список (альянс преимущественно арабских партий, который поддерживают как арабы, так и евреи) - 15, ультра-религиозные Объединенный иудаизм Торы и ШАС - 11 и 10 мест, Ямина и Авода-Гешер-Мерец - по 7, Наш дом Израиль - 6.

Партии, поддерживающие Нетаньяху, предварительно получают 64 места в парламенте из 120, что позволяет им сформировать правящую коалицию, а Нетаньяху - сохранить пост премьер-министра.

Это уже третьи за 12 месяцев выборы в Кнессет, на предыдущих ни одна из политических сил не смогла сформировать правящее большинство.

17 сентября в Израиле состоялись предыдущие выборы в Кнессет, на которых партия Нетаньяху не смогла получить большинства .

не смогла получить большинства 11 декабря истек срок, за который в Кнессете должна быть сформирована правящая коалиция, были назначены перевыборы.

28 января в суд было передано обвинительное заключение против Нетаньяху по трем уголовным делам